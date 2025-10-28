تابع الان خبر “هيوماين” و”كوالكوم” تتعاونان لإطلاق بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في السعودية ‎ حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت شركة “هيوماين”، إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “كوالكوم تكنولوجيز”، اليوم عن شراكة استراتيجية نوعية تهدف إلى إطلاق بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وذلك قبيل انطلاق أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والمقام في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.

وستتيح هذه الشراكة تقديم خدمات استدلال عالمية تمكّن تشغيل النماذج الذكية وتوليد مخرجاتها بكفاءة عالية، من خلال أول منظومة ذكاء اصطناعي هجينة متكاملة تربط بين الحوسبة الطرفية والسحابية في العالم. ما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للإعلان المشترك الذي أصدرته الشركتان خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في مايو 2025.

في هذا الإطار، تستهدف “هيوماين” تشغيل خوادم بقدرة استيعابية تبلغ 200 ميغاواط من حلول “كوالكوم” AI200 وAI250 بدءًا من عام 2026، لتوفير خدمات استدلال عالية الأداء داخل المملكة وعلى مستوى العالم. وستمكن هذه الخطوة المؤسسات والجهات الحكومية من توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بكفاءة تشغيلية عالية وتكلفة تملّك كلية تنافسية.

وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في تعزيز منظومة التقنية الوطنية في المملكة، عبر دمج بنية “هيوماين” الإقليمية وخبرتها المتكاملة في تقنيات الذكاء الاصطناعي مع ريادة “كوالكوم” العالمية في مجالي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، لتشكّل نموذجًا عالميًا متكاملًا يوضح كيف يمكن للدول بناء منظومات ذكاء اصطناعي شاملة، من تشغيل مراكز البيانات إلى تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي التجارية.

في هذا السياق، صرّح طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “هيوماين”، قائلًا: “بفضل حلول كوالكوم المتقدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، نؤسس اليوم لركيزة مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة. هذه الشراكة تجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة لهيوماين والريادة التقنية العالمية لكوالكوم في مجال أشباه الموصلات، لنمكّن المملكة من قيادة الجيل القادم من الابتكار في مجالي الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة”.

ومن جانبه أبان “كريستيانو آمون”، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “كوالكوم تكنولوجيز”، قائلًا: “من خلال إنشاء مراكز بيانات متقدمة مدعومة بحلول كوالكوم الرائدة في الاستدلال الذكي، نُسهم في تمكين المملكة من بناء منظومة تقنية متكاملة تُسرّع من تحقيق طموحاتها في أن تكون مركزًا عالميًا للحوسبة الذكية. ومع هيوماين، نضع الأسس لتحول نوعي يقوده الذكاء الاصطناعي، ويدعم المؤسسات والحكومات والمجتمعات في المملكة والمنطقة والعالم”.

ستشهد الشراكة دمج نموذج الذكاء الاصطناعي العربي الرائد “علّام” والمطوّر في السعودية، مع منصات “كوالكوم” الذكية، ما سيسهم في تحقيق قيمة مضافة عبر مختلف القطاعات، وتعزيز مكانة المملكة في ريادة مجال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي. وستعمل الشركتان على تطوير حلول مخصصة تلبي احتياجات المؤسسات والجهات الحكومية في المملكة وخارجها.

وتوفر حلول “كوالكوم” AI200 وAI250 أداءً فائق السرعة على مستوى وحدات الخوادم المتكاملة في مراكز البيانات مع سعة ذاكرة متقدمة، لتقديم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية بسرعة وكفاءة طاقة عالية، ما يمثل قفزة نوعية نحو خدمات هجينة متكاملة من الحوسبة الطرفية إلى السحابية، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

تُعد هذه الشراكة دليل التزام من المملكة العربية السعودية بدفع وتسريع الابتكار والنمو الاقتصادي من خلال تطوير منظومتها الوطنية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، كما تؤكد التزام “كوالكوم” بالعمل مع الشركاء العالميين لدعم انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسريع تبنيها على نطاق واسع.