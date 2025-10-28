بريطانيا تعلن عن صفقات تجارية واستثمارية ضخمة مع السعودية.. والكشف عن قيمتها

موقع الخليج 365: أعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء إبرام اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 6.4 مليار جنيه إسترليني (8.6 مليار دولار) مع السعودية.
تعزيز العلاقات الاقتصادية
وجاء بيان الحكومة البريطانية عقب اجتماعات عقدتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز في الرياض بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية البريطانية مع دول الخليج، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
تمويل صادرات
وأضاف البيان: "الاتفاق يشمل تمويل صادرات بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني من هيئة تمويل الصادرات البريطانية لمشاريع في السعودية، مما سيساعد الشركات البريطانية على الفوز بعقود".
صفقات استثمارية
وختم البيان: "هناك أيضا صفقات استثمارية بملايين الجنيهات الإسترليني تشمل أبردين إنفستكورب وباركليز وإتش.إس.بي.سي وشركة الذكاء الاصطناعي البريطانية كوانتكسا".