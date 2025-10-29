شكرا لقرائتكم خبر «مدن» توقع 5 عقود صناعية في مجال الصناعات الطبية الدوائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، 5 عقود صناعية جديدة في مجال الصناعات الطبية والدوائية بإجمالي استثمارات محلية وأجنبية تتجاوز 235 مليون ريال، برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

ويأتي ذلك امتدادا لجهود «مدن» في تمكين الصناعات النوعية وتعزيز الأمن الدوائي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتطلعات رؤية المملكة 2030، برفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتوطين سلاسل الإمداد وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وفي مقدمتها الصناعات الطبية والدوائية.

وتضمنت العقود تخصيص مساحات أراض صناعية تجاوزت 46,500 ألف م²، وذلك في المدن الصناعية الأولى والثانية بجدة، كذلك في مدينة سدير للصناعة والأعمال والمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، بالإضافة إلى تخصيص مصنع جاهز مساحته 1,500م² في واحة مدن بجدة.

وفي سياق متصل، وقعت «مدن» مذكرة تفاهم مع مستشفيات الحياة الوطني لدعم أهداف كلا الجانبين في مجال الخدمات الصحية بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة، إلى جانب التعاون في تقديم خدمات مجتمعية تعزز مستهدفات جودة الحياة، وتسهم في توفير بيئة عمل متكاملة ومستدامة.

يذكر أن «مدن» نجحت في تطوير منظومة صناعية متكاملة تضم 40 مدينة صناعية تتجاوز مساحتها من الأراضي المطورة 220 مليون م2، وتحتضن ما يزيد على 9000 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية توفر نحو 600 ألف فرصة وظيفية بما يعكس دورها المحوري في ترسيخ مكانة المملكة وجهة صناعية عالمية.