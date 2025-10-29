شكرا لقرائتكم خبر المعهد الوطني لأبحاث الصحة يدشن ملتقى الباحثين الصحيين Relink ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المعهد الوطني لأبحاث الصحة خلال ملتقى الصحة العالمي 2025، النسخة التجريبية من شبكة ملتقى الباحثين الصحيين Relink، وذلك بالشراكة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وشركة فايزر السعودية.

وتهدف هذه الشبكة إلى دعم الباحثين الصحيين وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحسين جودة الأبحاث الصحية ومواكبة مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.

وتسعى الشبكة إلى تمكين الباحثين من خلال بناء ملفات بحثية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، بما يحفز التطوير ويسهم في تعزيز الابتكار في مجال الأبحاث الصحية، بما في ذلك الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني لأبحاث الصحة، الدكتور فارس بن قاعد العنزي، أن Relink تمثل شبكة تفاعلية تربط بين الباحثين بهدف تبادل الخبرات والمعرفة البحثية، مضيفا أن الشبكة تسهم في تعزيز التعاون المحلي وتطوير البيئة البحثية في المملكة، باعتبارها إحدى المبادرات التي يقدمها المعهد لدعم وتمكين البحث العلمي.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس محمد العليان، أن الشبكة تجسد أحد ثمار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل في منظومة البحث العلمي، مؤكدا أن شبكة Relink تمثل نموذجا عمليا لتنمية المحتوى المحلي عبر تعزيز البحث العلمي والتطوير.

بدوره أكد المدير الطبي التنفيذي لشركة فايزر السعودية الدكتور هاني الهاشمي، أن إطلاق شبكة Relink يمثل خطوة مهمة في مسار دعم البحث العلمي الوطني، مشيرا إلى أن إطلاق الشبكة يعكس التزام فايزر السعودية بتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين، وهو ما يسهم في تسريع الابتكار وتطوير الحلول الصحية بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن معهد فايزر العلمي هو مبادرة أطلقتها شركة فايزر السعودية في 2021، تهدف إلى دعم البنية التحتية للأبحاث السريرية في المملكة، وتعزيز الاقتصاد المعرفي من خلال التعاون مع القطاعات الصحية والأكاديمية والبحثية.

وتعد شبكة Relink إحدى المبادرات المنبثقة من معهد فايزر العلمي، وذلك ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية الذي أطلقته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف تنمية المحتوى المحلي وتمكين البحث العلمي ونقل التقنية والمعرفة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وتوطين القدرات في المجالات الحيوية. ودعا المعهد جميع الجهات البحثية والمؤسسات الأكاديمية والممارسين الصحيين والباحثين إلى التفاعل مع الشبكة والتسجيل فيها عبر الرابط: ‏https://relink.snih.gov.sa/web/homePage.