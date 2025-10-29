شكرا لقرائتكم خبر «عش بصحة».. مساحة الإلهام والابتكار للحياة الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مساحة «عش بصحة» ضمن ملتقى الصحة العالمي 2025 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، لتشكل بانطلاقتها لوحة تفاعلية تجمع الوعي والمتعة، وتحول مفهوم الحياة الصحية إلى تجربة تعاش بكل تفاصيلها، على مساحة تمتد لـ3000 متر من الإبداع والابتكار.

واستقبلت المساحة الزوار وسط أجواء تفاعلية نابضة بالحيوية، امتزج فيها العلم بالفن، والفكر بالتجربة، إذ شارك في البرنامج الدكتور عبدالله الغذامي، الذي قدم قراءة فكرية ملهمة عن العلاقة بين الثقافة والصحة وجودة الحياة، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والمفكرين.

وشهد مسرح «عش بصحة» عروض «ستاند أب كوميدي» ذات طابع توعوي هادف، مزجت بين الرسائل الصحية والابتسامة، وجسدت رؤية وزارة الصحة في جعل الوعي الصحي تجربة ممتعة تلهم التغيير وتحتفي بالحياة.

ويعد ملتقى الصحة العالمي 2025 أفضل معرض دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وفقا لجائزة AEO 2025، إذ يجمع أكثر من 2000 جهة دولية و500 متحدث من أكثر من 130 دولة، كما يقدم أكثر من 100 جلسة حوارية و120 ساعة تدريب طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويواصل الملتقى تجسيده لمكانة المملكة بصفتها مركزا عالميا للابتكار والاستثمار الصحي، تأكيدا للتحول النوعي الذي يشهده القطاع الصحي السعودي أضخم تحول من نوعه عالميا.