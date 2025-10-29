شكرا لقرائتكم خبر «العلاج بالصوت» يجذب الزوار في «عش بصحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد يجمع العلم والإحساس، شهدت مساحة «عش بصحة» ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 إقبالا واسعا من الزوار على تجربة العلاج بالصوت والترددات الصوتية، التي تمزج بين التقنية الحديثة والفن الإنساني لإعادة تعريف مفاهيم التوازن النفسي والعافية الجسدية.

فوسط أجواء يغمرها الهدوء، يخوض الزائر تجربة تفاعلية تعتمد على ترددات صوتية دقيقة وذبذبات مدروسة تهدف إلى تحفيز الاسترخاء، وتخفيف التوتر، وتحسين جودة النوم والمزاج، وتتميز الجلسات بتكامل عناصر الإضاءة والتنفس العميق والموسيقى العلاجية، في تجربة شمولية تستهدف الجسد والعقل والنفس على حد سواء، لتقدم نموذجا جديدا للرعاية الوقائية وتعزيز جودة الحياة.

وتعد مساحة «عش بصحة» الأكبر من نوعها، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 3000 م2، وتضم 6 مناطق رئيسة تشمل: اللياقة البدنية، الوقاية، الصحة النفسية والنوم، التغذية، التحديات، ومضمار امش 30، مقدمة للزوار رحلة متكاملة نحو مفهوم جديد للحياة الصحية، يعكس توجه وزارة الصحة نحو بناء مجتمع حيوي يتمتع بالعافية والاستدامة الصحية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ودعت وزارة الصحة جميع الزوار إلى استكشاف التجارب التفاعلية في مساحة «عش بصحة» خلال الملتقى الذي يعد أفضل معرض دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وفقا لجائزة AEO، ويجمع أكثر من 2000 جهة دولية و500 متحدث من 130 دولة، ويقدم أكثر من 100 جلسة و110 ساعات تدريب طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك خلال الفترة 27 - 30 أكتوبر الحالي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.