«التخصصي» يستعرض أحدث ابتكاراته في الجراحة الروبوتية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث منظومته المتقدمة في الجراحة الروبوتية ضمن جناحه في ملتقى الصحة العالمي 2025، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، وسط حضور واسع من القادة وصناع القرار والخبراء في القطاع الصحي محليا ودوليا، في خطوة تعكس ريادته في تبني التقنيات الطبية المتقدمة وترسيخ مكانة المملكة مركزا إقليميا للابتكار الصحي.

وخلال 2024، سجل المستشفى نموا ملحوظا في حجم الجراحات الروبوتية التي بلغت 1,370 عملية بزيادة قدرها 28% عن العام السابق، مما يعكس التوسع المستمر في توظيف التقنيات الذكية ضمن غرف العمليات، ويؤكد جاهزية المنظومة التشغيلية التي تجمع الدقة التقنية والخبرة السريرية في إجراء الجراحات عالية التعقيد.

ويعد «التخصصي» من أوائل المستشفيات عالميا التي انتقلت من مرحلة الاعتماد على الجراحة الروبوتية إلى مرحلة تطويرها وتوسيع نطاق تطبيقها، إذ حقق إنجازات نوعية شملت إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة بالروبوت وأول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت، وأول استئصال لورم دماغي داخل الجمجمة بالروبوت على مستوى العالم، فأعاد ذلك تعريف معايير الدقة الجراحية وفتح آفاقا جديدة أمام مستقبل الطب الجراحي الدقيق.

وتمكن الجراحات الروبوتية الأطباء من العمل بدقة تفوق القدرات البشرية التقليدية، عبر أنظمة ثلاثية الأبعاد وأذرع روبوتية دقيقة تتيح تحكما متناهيا في الأدوات الجراحية، وتقلل الحاجة إلى الشقوق الكبيرة وفترات التعافي الطويلة، ويجعلها ذلك خيارا مثاليا للجراحات المعقدة وطفيفة التوغل، ويسهم في رفع معدلات الأمان وتحسين تجربة المريض في كل مراحل العلاج.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية «التخصصي» الرامية إلى توسيع نطاق استخدام الجراحة الروبوتية لتصبح الخيار الأول في العمليات عالية الدقة، وتعزيز مكانته مركزا مرجعيا عالميا في هذا المجال، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الذكية وتدريب الكفاءات الوطنية على أحدث أنظمة الجراحة الرقمية.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ15 عالميا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2025، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب «براند فاينانس» لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة نيوزويك لأفضل مستشفيات العالم لعام 2025، وأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026، وأفضل المستشفيات التخصصية لعام 2026.