برنامج تحول القطاع الصحي يستعرض مسيرة التحول خلال مشاركته في ملتقى الصحة العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض برنامج تحول القطاع الصحي مسيرة التحول في القطاع الصحي، وذلك خلال مشاركته في أعمال النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025، المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي، برعاية وزارة الصحة، ودعم من برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وخلال اليوم الأول من الملتقى؛ بدأ برنامج تحول القطاع الصحي في استقبال الزوار والمشاركين في جناح بعنوان «من الرؤية إلى الأثر» للتعريف بمسيرة تحول القطاع الصحي ومحطاتها ومخرجاتها التي تستهدف الارتقاء بصحة الإنسان في المملكة، عبر التركيز على محاور رئيسة منها تعزيز الصحة العامة ووقاية المواطن والمقيم في صحتهم قبل مرضهم، والتحول الرقمي الذي يعزز الابتكار ويسهل وصول خدمات الرعاية الصحية إلى المستفيدين أينما كانوا، إضافة إلى إعادة هيكلة القطاع وتنظيم أدواره بما يعزز من الكفاءة والجودة ويعود بالنفع على مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الصحي بالمملكة.

كما شارك الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي، الدكتور خالد بن محمد الشيباني، في جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان «من الخطط إلى الأثر: تتبع الأثر الحقيقي للتحول الصحي»، التي جمعت نخبة من القادة والخبراء لمناقشة التحولات الملموسة والمتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.

يذكر أن دعم البرنامج ومشاركته في ملتقى الصحة العالمي يعكسان الاهتمام المستمر بالاستثمار في صحة الإنسان، وتعزيز مكانة المملكة وريادتها في تطوير المنظومات الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك في ظل ما تحظى به المنظومة الصحية من اهتمام ودعم مباشر من القيادة الرشيدة، التي أولت صحة الإنسان أولوية قصوى ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.