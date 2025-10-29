تابع الان خبر مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة يشيد بجهود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - ثمّن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الجهود التي تبذلها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل وقف الحرب في غزة وتهيئة الظروف لاستقرار مستدام في المنطقة.

وأكد الدكتور الواصل ثبات موقف المملكة الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وسعيها لتحقيق حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشددًا على ضرورة إعادة إعمار غزة وتمكين الفلسطينيين من العيش بكرامة وأمان.

وأشار مندوب المملكة إلى أن اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، وما شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من مداولات إيجابية، يعكس دعم المجتمع الدولي المتزايد لتطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله.

كما عبّر الواصل عن إدانة المملكة لمشروعات القوانين الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة على الضفة الغربية والمستوطنات غير الشرعية، داعيًا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، والعمل الجاد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.