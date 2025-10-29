تابع الان خبر ارتفاع عدد المعتمرين إلى أكثر من 11.7 مليون خلال شهر ربيع الآخر بفضل منظومة الخدمات المتكاملة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سجّلت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد مرات أداء مناسك العمرة خلال شهر ربيع الآخر، حيث تجاوز إجمالي عدد المعتمرين 11.7 مليون معتمر، وفق الإحصاءات الرسمية المشتركة بين الجهتين، وهو ما يعكس الارتفاع الملحوظ في وتيرة أداء العمرة واستمرار نجاح المنظومة التشغيلية والخدمية المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الإحصاءات أن عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة بلغ أكثر من 1.5 مليون معتمر يمثلون مختلف دول العالم، في مؤشرٍ واضح على فاعلية التسهيلات الرقمية الحديثة والخدمات اللوجستية المتكاملة التي سهّلت إجراءات القدوم وأداء المناسك بكل يسرٍ وطمأنينة.

ويأتي هذا النمو المتواصل في أعداد المعتمرين ثمرةً لجهود المملكة المستمرة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تيسير وصول المسلمين من شتى أنحاء العالم إلى الحرمين الشريفين وتوفير تجربة روحانية متكاملة تضع راحة وسلامة المعتمر في مقدمة الأولويات منذ لحظة التخطيط للرحلة وحتى مغادرة أراضي المملكة.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة على تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى رفع جودة الخدمات داخل الحرمين الشريفين وفي مختلف محطات رحلة العمرة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتطوير الأنظمة التشغيلية بما يضمن تجربة أكثر انسيابية وطمأنينة لضيوف الرحمن.