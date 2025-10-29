“انطلاق” تطلق مبادرة تعليمية لدعم أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي في حائل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت مدينة حائل بإطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم “انطلاق”، بالتعاون مع دعم التعليم “تعلّم”، بهدف تمكين الشباب والشابات من دخول سوق العمل وتطوير مهاراتهم المهنية. يأتي ذلك من خلال تنفيذ ست ورش عمل مختلفة تجمع بين الورش التأسيسية والمتخصصة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وضمان تحقيق الأثر المستهدف.

تستهدف هذه المبادرة أبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي من خريجين وخريجات أو طلاب قدامى، شرط أن يكون المتقدم من سكان منطقة حائل وأن يلتزم بالحضور والمشاركة خلال فترة تنفيذ الورش.

وتشمل المبادرة مزايا تحفيزية مثل إرشاد مهني لزيادة فرص التوظيف، وشهادات انجاز معتمدة، وفرص واعدة في سوق العمل، ودعم وظيفي للمتميزين، بالإضافة إلى تكريم رسمي في نهاية البرنامج.

آخر موعد للتسجيل في المبادرة هو 1 نوفمبر 2025، وسوف تنطلق الورش في 10 نوفمبر 2025، في مقر عمادة خدمة المجتمع بجامعة حائل – حي المحطة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود “تعلّم” لتمكين الشباب السعودي وتزويدهم بالمهارات المستقبلية التي تعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.