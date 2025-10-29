اخبار السعوديه

الإعلان عن قائمة الطعام الصحي لمعسكر البوسنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الخارجي بالبوسنة، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض 2025.

في هذا المعسكر، تم اختيار التشكيلة التالية:
– جهاد عبدالجليل السيهاتي
– حسام نبيل جاد
– حسين علي فريج
– حيدر محمد آل حسن
– صادق علي المحسن
– علي أحمد آل إبراهيم
– علي علي الصفار
– حسن موسى التريكي
– حسين محمد المحسن
– عبدالله قاسم الحليلي
– مجتبى رضي السالم
– مهدي رضي السالم
– حسين شاكر التاروتي
– حسن سعيد آل تريك
– عبدالله علي آل حماد
– مرهون حسن الماء
– محمد عبدالكريم آل عباس
– سجاد محمد الفردان
– جواد إبراهيم آل مكي

هذا بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري الذي يضم:
– هاني حسن هلال (مدير عام للمنتخبات الوطنية)
– علي حسين المبارك (إداري)
– ديمتروس (مدرب)
– موسى خليفة آل هزاع (مساعد للمدرب)
– إيفان دورديفيس (مدرب الحراس)
– يويا كوبا باشي (محلل بيانات)
– الدكتور أيمن بن رابح (أخصائي علاج طبيعي)

تم اختيار هذه التشكيلة بعناية لتمثيل المملكة العربية في الدورة المقبلة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم الرياضي.

