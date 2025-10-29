الإعلان عن قائمة الطعام الصحي لمعسكر البوسنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الاتحاد السعودي لكرة اليد عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الخارجي بالبوسنة، استعداداً للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض 2025.

في هذا المعسكر، تم اختيار التشكيلة التالية:

– جهاد عبدالجليل السيهاتي

– حسام نبيل جاد

– حسين علي فريج

– حيدر محمد آل حسن

– صادق علي المحسن

– علي أحمد آل إبراهيم

– علي علي الصفار

– حسن موسى التريكي

– حسين محمد المحسن

– عبدالله قاسم الحليلي

– مجتبى رضي السالم

– مهدي رضي السالم

– حسين شاكر التاروتي

– حسن سعيد آل تريك

– عبدالله علي آل حماد

– مرهون حسن الماء

– محمد عبدالكريم آل عباس

– سجاد محمد الفردان

– جواد إبراهيم آل مكي

هذا بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري الذي يضم:

– هاني حسن هلال (مدير عام للمنتخبات الوطنية)

– علي حسين المبارك (إداري)

– ديمتروس (مدرب)

– موسى خليفة آل هزاع (مساعد للمدرب)

– إيفان دورديفيس (مدرب الحراس)

– يويا كوبا باشي (محلل بيانات)

– الدكتور أيمن بن رابح (أخصائي علاج طبيعي)

تم اختيار هذه التشكيلة بعناية لتمثيل المملكة العربية السعودية في الدورة الرياضية المقبلة، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مشوارهم الرياضي.