ختام معرض إبداع الشرقية 2026 للإبداع العلمي الوطني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أختتم 300 طالب وطالبة موهوبين من المنطقة الشرقية مشاركتهم في فعاليات معرض الاولمبياد الوطني للإبداع العلمي “معرض إبداع الشرقية 2026″، والذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم. وقد حضرت الدكتورة منيرة المهاشير، مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية، والأمين العام لمؤسسة “موهبة” عبدالعزيز الكريديس الفعاليات.

وتم عرض 22 مشروعًا علميًا متنوعًا في مجالات مثل صحة الإنسان، الطاقة والصناعة، البيئة المستدامة، واقتصاديات المستقبل. شهد المعرض وقوف مدربين مؤهلين من مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع على المشاريع ومناقشتها وتقديم التغذية الراجعة لتدريب الطلاب.

وضم المعرض العديد من الأنشطة المصاحبة، بما في ذلك ورش العمل التقنية مثل “من الفكرة إلى العالمية” و”اكتشف عالم الذكاء الاصطناعي”. يهدف المعرض إلى تنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف المواهب العلمية وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية.

بهذا، يسعى معرض إبداع الشرقية 2026 إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية بمشاريع علمية متميزة تعكس التفوق والإبداع في مجال البحث والابتكار.