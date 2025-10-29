عجائب المكمل الغذائي NAD+ .. سر إطالة العمر والحفاظ على شبابك مع التقدّم في السن

ترجمة _ الخليج 365: كشفت دراسة جديدة أن مادة تُعرف باسم نيكوتيناميد أدينين ثنائي النوكليوتيد (NAD+)، التي يطلق عليها العلماء لقب "ينبوع الشباب"، تساعد في إبطاء الشيخوخة ومكافحة أمراض الدماغ مثل الزهايمر وباركنسون، من خلال دعم الخلايا وتحسين عملها.

تعزيز الذاكرة والطاقة والمزاج

وأوضحت الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة أوسلو ونُشرت في مجلة Nature Aging، أن رفع مستويات هذه المادة في الجسم يمكن أن يعزز الذاكرة والطاقة والمزاج ويساعد على إصلاح الخلايا وتجديدها.

أهمية استشارة الطبيب

وشدد الطبيب هالاند تشين، المتخصص في طب الشيخوخة، على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات تحتوي عليها، خاصة لدى المرضى وكبار السن، وفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

الحقن الوريدي أم المكملات الفموية

في المقابل، أكدت الدكتورة أماندا كاهن أن الحقن الوريدي يمنح نتائج أسرع من المكملات الفموية، لكنه لا يُعدّ بديلاً عن النوم الجيد والتغذية الصحية وممارسة الرياضة.

الجدير بالذكر أن مادة NAD+ يمكن الحفاظ على مستوياتها طبيعيًا عبر الصيام المتقطع، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي، وتقليل التوتر، وتناول أطعمة غنية بفيتامين B3 مثل التونة والمكسرات، فيما يمكن تعزيزها طبيًا بمكملات NMN أو NR تحت إشراف الطبيب لدعم صحة الخلايا وطول العمر.