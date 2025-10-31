هل العودة للتدخين بعد التوقف أخطر على القلب من الاستمرار فيه؟.. النمر يُجيب

موقع الخليج 365: كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن مفهوم خاطئ بشأن العودة للتدخين بعد التوقف يضر القلب أكثر من الاستمرار فيه.

التوقف والعودة

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس: مفهومٌ خاطئ متداول "التوقف ثم العودة للتدخين أخطر على القلب من الاستمرار في التدخين".

النمط المتذبذب

وأضاف: الصحيح "التوقف والعودة مماثلان في ضررهما على القلب للاستمرار على التدخين، لكن الدراسات أثبتت أن هذا النمط المتذبذب يُسرّع تدهور وظائف الرئتين (FEV1) أكثر من الاستمرار على التدخين".

محاولات فاشلة

وتابع: رغم ذلك، يجب تشجيع المريض على الإقلاع في كل مرة حتى لو عاد مؤقتاً، لأن معظم من أقلعوا نهائياً مرّوا بعدة محاولات فاشلة قبل النجاح.