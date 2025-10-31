لسبب غريب.. مصري يقتل والده خنقاً ويدعي وفاته بأزمة قلبية في الغربية

موقع الخليج 365: أقدم شاب مصري على قتل والده بقرية ميت حبيش البحرية في محافظة الغربية بمصر، بعد قيامه بوضع مخدر له ثم خنقه للاستيلاء على التوك توك الخاص بالمجني عليه.

أزمة قلبية

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية المصرية، بلاغا بوفاة سائق توك توك داخل منزله نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لأقوال نجله وبفحص مفتش الصحة للجثة تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة، وفق موقع "اليوم السابع" المصرية.

وضع منوم

حيث وجد آثار خنق على الرقبة تتنافى مع الوفاة الطبيعية، وبتكثيف التحريات اتضح أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليه بعدما وضع منوم لوالده ثم خنقه بسبب رغبة المتهم في الاستيلاء على التوك توك الخاص بوالده.