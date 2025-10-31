لإنقاص الوزن.. 10 مشروبات ليلية تناول إحداها قبل النوم مباشرة

موقع الخليج 365: كشفت موقع Times of India، أنه يُمكن لبعض المشروبات التي يتم تناولها قبل النوم أن تُساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم مستوى السكر في الدم وحتى تعزيز حرق الدهون.

1- مشروب خل التفاح

يُحسّن خل التفاح عملية الهضم ويُنظّم مستويات السكر في الدم ويُساعد في إدارة الوزن عند تناوله قبل النوم.

2- شاي الزنجبيل

للزنجبيل خصائص مُضادة للالتهابات ومُساعدة على الهضم، ما يجعله مشروبًا مسائيًا ممتازًا وشرب شاي الزنجبيل يُهدئ المعدة، ويُقلل الانتفاخ، ويُحفز عملية الأيض.

3- ماء الخيار والنعناع

يُعدّ شرب الماء مع الخيار والنعناع مشروبًا مسائيًا منعشًا ومنخفض السعرات الحرارية ويُساعد الخيار على ترطيب الجسم، ويحتوي على ألياف تُعزز الهضم، بينما يُساعد النعناع على تهدئة المعدة.

4- الكفير غير المُحلى

إن الكفير مشروب ألبان مُخمّر غني بالبروبيوتيك والبروتين. يُعزز شرب كوب منه قبل النوم صحة الأمعاء ويُحسّن الهضم ويزيد الشعور بالشبع.

5- شاي البابونج

يشتهر شاي البابونج بخصائصه المُهدئة، حيث يُساعد على تقليل التوتر وتعزيز النوم العميق والمريح.

6- ماء الليمون الدافئ

يُساعد ماء الليمون الدافئ على الهضم ويُطرد السموم ويُقلل الانتفاخ. يدعم فيتامين C الموجود في الليمون جهاز المناعة ويعمل كمضاد للأكسدة.

7- الشاي الأخضر منزوع الكافيين

الشاي الأخضر غني بالكاتشين، وهي مضادات أكسدة تُعزز أكسدة الدهون وتُحسّن معدل الأيض.

8- شاي القرفة

إن القرفة مُولّدة للحرارة بشكل طبيعي، حيث ترفع درجة حرارة الجسم قليلاً وتُعزز عملية الأيض.

9- حليب الكركم الذهبي

يُمزج حليب الكركم، المعروف أيضًا باسم الحليب الذهبي، بين الكركم المُضاد للالتهابات ومركبات مُعززة لعملية الأيض مثل القرفة والفلفل الأسود.

10- شاي النعناع

يُعرف شاي النعناع بتأثيره المُهدئ على الجهاز الهضمي. شربه قبل النوم يُساعد على استرخاء المعدة وتقليل الانتفاخ وتحسين كفاءة الجهاز الهضمي.