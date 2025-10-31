سحب نصف مليون عبوة دواء لعلاج ضغط الدم من السوق الأمريكي لتسببه في السرطان!

ترجمة الخليج 365: قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها سحبت أكثر من نصف مليون زجاجة من أدوية علاج ضغط الدم بسبب وجود مستويات عالية من مركب كيميائي يمكن أن يسبب السرطان.

استدعاء الدواء

واستدعت الشركة المصنعة للدواء Teva Pharmaceuticals USA، ومقرها في نيوجيرسي، 580,844 زجاجة من دواء Prazosin Hydrochloride في وقت سابق من هذا الشهر.

مستويات عالية

وأوضحت أن الاختبارات كشفت عن مستويات عالية من "شوائب N-nitroso Prazosin C" في الدواء.

المادة الكيميائية

وكان تركيز المادة الكيميائية مرتفعا للغاية حتى أنه تجاوز حدود السلامة التي حددتها إدارة الغذاء والدواء فيما يتعلق بإمكانية تسببه في السرطان.



