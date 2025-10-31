اخبار السعوديه

مصر تفرض غرامات ضخمة على بنك أبو ظبي الأول والكويت الوطني.. والكشف عن السبب

0 نشر
0 تبليغ

مصر تفرض غرامات ضخمة على بنك أبو ظبي الأول والكويت الوطني.. والكشف عن السبب

موقع الخليج 365: قالت وكالة بلومبرغ، أن البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية غير مسبوقة على بنك أبوظبي الأول مصر بلغت مليار جنيه (نحو 21 مليون دولار)، في خطوة تُعد الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري.

إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان

وتابعت ، كما قرر المركزي أيضًا إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، فيما يُتوقع أن تمتد الإقالات لتشمل قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة.

بنك الكويت الوطني

وأشارت إلى أن عدة بنوك أخرى، من بينها بنك الكويت الوطني – مصر، تعرضت لغرامات مالية أصغر على خلفية مخالفات مشابهة، إذ بلغت غرامة "الكويت الوطني" نحو 170 مليون جنيه.

استخدامات غير مشروعة

وزعم البنك المركزي المصري أن هذا القرار يأتي لضبط  استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا