الملك تشارلز يجرد شقيقه الأمير أندرو من لقبه الملكي ويطرده من محل إقامته ووسائل إعلام بريطانية تكشف السبب

موقع الخليج 365: أعلن قصر باكنغهام أن الأمير أندرو سيفقد لقبه الملكي وسيغادر قصر رويال لودج في وندسور، بعد أسابيع من التدقيق بشأن صلته بالمتهم بالجرائم الجنسية جيفري إبستين.

وأفاد البيان وفقا لشبكة BBC أن الملك تشارلز شرع في إجراءات رسمية لتجريد شقيقه من ألقابه وأوسمته، وسيُعرف من الآن فصاعدًا باسم أندرو ماونتباتن وندسور.

وكان الأمير أندرو قد تخلى سابقًا هذا الشهر عن ألقابه الأخرى، بما في ذلك دوق يورك، وسط مزيد من التساؤلات حول حياته الخاصة.

وجاء قرار قصر باكنغهام حسب وسائل الإعلام الكبرى حول التدقيق المكثف في صلة الأمير أندرو بالمتهم بالجرائم الجنسية جيفري إبستين.