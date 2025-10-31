الرئيس السوري أحمد الشرع يوجه بإغلاق مكتب شقيقه جمال الشرع المتخصص في الاستيراد والتصدير والسياحة بدمشق

موقع الخليج 365: قالت وكالة رويترز، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، أمر بإغلاق مكتب شقيقه جمال الشرع الذي أنشأه في العاصمة دمشق والذي أدار من خلاله مشاريع مختلفة منها أعمال استيراد وتصدير وسياحة.

تعليمات للجهات الحكومية

وأفادت، أن الشرع أصدر تعليمات للجهات الحكومية بعدم التعامل مع شقيقه. مشيرة إلى أن القرار يتعلق بمزاعم بأن جمال استغل صلة عائلته بالرئيس لترتيب عشرات الاجتماعات مع شخصيات حكومية وتجارية لتحقيق مصالحه الشخصية.

جمال الشرع لم يشغل أي منصب رسمي

وأكدت وزارة الإعلام السورية إغلاق المكتب. وقالت لرويترز: "لم يُسمح لجمال الشرع بالعمل كجهة استثمارية أو تجارية". وأضافت: "أوضحت الرئاسة منذ تشكيل الحكومة أن جمال الشرع لم يشغل أي منصب رسمي".

اجتماع مع العائلة

وبحسب رويترز ، بعد إغلاق مكتب جمال بوقت قصير، عقد الشرع اجتماعًا مع أفراد عائلته، بمن فيهم والده البالغ من العمر 79 عامًا، مُحذرًا إياهم من استغلال اسم العائلة لتحقيق مكاسب شخصية، وفقًا لأحد أقاربه الذين حضروا الاجتماع.

سيارات فارهة

وأضافت، كما أمر الشرع موظفي الدولة الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها وإلا سيواجهون تحقيقًا بشأن مكاسب غير مشروعة.