فوز أندية المحمل والاعتماد والمصيف والهلالية في دوري الثالثة يسجل انطلاقة قوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الدوري الثالث لكرة القدم: انتهاء مباريات الجولة الثانية

أقيمت اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من دوري أندية الدرجة الثالثة لكرة القدم، حيث شهدت النتائج التالية:

– فوز فريق المحمل على فريق العلمين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بنتيجة 3 – 1

– فوز فريق الإعتماد على فريق الخالدي بثلاثة أهداف نظيفة بنتيجة 3 – 0

– فوز فريق المصيف على فريق المزاحمية بثلاثة أهداف نظيفة بنتيجة 3 – 0

– فوز فريق الفاو على فريق الهلالية بثلاثة أهداف نظيفة بنتيجة 3 – 0

– تعادل فريق ساجر مع فريق القيصومة بهدفين لمثلهما بنتيجة 2 – 2

– تعادل فريق التهامي مع فريق الأسياح بهدف لمثله بنتيجة 1 – 1

– تعادل فريق الوطني مع فريق قلوة سلباً بدون أهداف بنتيجة 0 – 0

وشهدت المباريات أداءً قوياً من الفرق المشاركة، حيث تنافسوا بروح رياضية عالية وأظهروا مهاراتهم وإمكانياتهم على أرض الملعب.

أما صور المباريات، فقد تم التقاط الصور التالية التي تعكس جو المنافسات وحماس اللاعبين:

[صورة المباراة]

نتطلع لمزيد من الإثارة والتشويق في الجولات القادمة من دوري أندية الدرجة الثالثة لكرة القدم.