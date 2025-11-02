ألمانيا تفوز بلقب كأس العالم للناشئين في كرة اليد

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاز منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في كرة اليد، بعد تحقيقه الفوز على منتخب مصر في المباراة النهائية بنتيجة 44 / 43. وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز بالمركز الثالث بعد تغلبه على منتخب قطر بنتيجة 35 / 23. بينما تغلب منتخب الأرجنتين على البرازيل ليحتل المركز الخامس بنتيجة 39 / 27. وفي مباراة أخرى، حقق منتخب تونس المركز السابع بعد تغلبه على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 44 / 41. تأتي هذه الانتصارات في إطار تألق وتميز الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا التي أُقيمت في المغرب.