اعتقال شخصين في بريطانيا بسبب سلسلة حوادث طعن على متن قطار

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الشرطة البريطانية أمس السبت عن اعتقال شخصين على خلفية سلسلة حوادث طعن وقعت على متن قطار قرب مدينة هانتينجدون في مقاطعة كامبريدجشير شرق إنجلترا، فيما وصف كير ستارمر رئيس الوزراء الحادث بأنه “مروع ومثير للقلق على نحو بالغ”.

الشرطة تلقت اتصالا بوقوع الطعنات على متن القطار المتجه إلى هانتينجدون، وتم إيقاف القطار في محطة هانتينجدون من قبل ضباط أمن، حيث أُلقي القبض على رجلين ونُقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

خدمات الإسعاف شرقي إنجلترا استجابت بسرعة للحادث، مستخدمة طائرات إسعاف ومعدات رعاية حادة لتقديم العلاج اللازم للمصابين.

على الصعيد السياسي، كتب ستارمر في منشور عبر منصة /إكس/: “الحادث مروع ومثير للقلق على نحو بالغ. دعواتنا لجميع المتضررين، وأتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ على استجابتها السريعة وجهودها في السيطرة على الوضع”.

لم تحدد الشرطة حتى الآن الأسباب أو الدوافع وراء الاعتداء، فيما تتواصل التحقيقات المكثفة لتحديد الملابسات ومعاقبة المسؤولين.