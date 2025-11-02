23 شخصًا يفقدون حياتهم في حريق هائل بالمكسيك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاجأ سكان ولاية سونورا في شمال غرب المكسيك بحادث مأساوي أودى بحياة 23 شخصًا وأصيب 11 آخرين جراء حريق اندلع في متجر بمدينة هيرموسيلو. وفي تصريح له، أكد حاكم الولاية ألفونسو دورازو أن بين الضحايا قُصّر، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات.

ويعتبر هذا الحادث فاجعة كبيرة تهز المنطقة، حيث تجتمع السلطات المحلية والمتضررين للتعبير عن تعازيهم وتقديم الدعم لأسر الضحايا. وقد أثارت هذه الحادثة الكارثية موجة من الحزن والصدمة بين سكان المدينة والمنطقة المحيطة.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية تعمل بكل سرعة وجهد للتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. تبقى تفاصيل الحادث غامضة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات خلال الأيام القادمة.