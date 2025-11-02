تابع الان خبر موسم الرياض يحتفي بـ14 ثقافة في النسخة الثانية من “انسجام عالمي” ويُبرز التنوع الثقافي بالمملكة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تستعد المملكة لإطلاق فعاليات النسخة الثانية من مبادرة “انسجام عالمي” ضمن موسم الرياض، وذلك غدًا الأحد، بتنظيم من وزارة الإعلام ضمن مبادرات برنامج “جودة الحياة”، أحد برامج رؤية السعودية 2030. وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة وإبراز نجاحاتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع السعودي، بما يعكس قيم التعايش والتنوع الثقافي والاندماج الاجتماعي.

وترتكز المبادرة على إبراز الجوانب المهنية والعائلية والاجتماعية والترفيهية للمقيمين، إضافة إلى تسليط الضوء على إسهاماتهم الاقتصادية وقصص نجاحهم، مع التعريف بتنوع ثقافاتهم ومدى انسجامها مع المجتمع السعودي، والدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.

وفي إطار هذه المبادرة، تتعاون وزارة الإعلام مع الهيئة العامة للترفيه لتنظيم فعاليات متنوعة ضمن موسم الرياض، تبدأ بالاحتفاء بالثقافة الهندية من خلال عروض ثقافية وفنية وفلكلورية ومشاركات إعلامية واسعة من الجالية الهندية ووسائل إعلامها البارزة، ما يعزز الحضور العالمي للموسم ويرسخ دوره كحدث دولي جامع للثقافات.

كما تشمل الفعاليات الاحتفال بـ14 ثقافة متنوعة تمثل دول: الهند، الفلبين، إندونيسيا، مصر، باكستان، اليمن، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، بنغلاديش، أوغندا، وإثيوبيا. وتتضمن الأنشطة حفلات فنية، عروضًا متجولة، فقرات عائلية وترفيهية، إضافة إلى سوق شعبي يعرض المأكولات والحرف التقليدية، بمشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، وحضور إعلامي من الدول المشاركة.

وتعكس هذه المبادرة جهود المملكة في تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين المجتمعات المقيمة والمجتمع السعودي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متعددة الثقافات تتبنى قيم التعايش والاحترام والتنوع.