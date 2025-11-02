ظاهرة عوالق ترابية تؤثر على جودة الهواء بالعاصمة المقدسة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحذير من عوالق ترابية تضرب العاصمة المقدسة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تحذيرًا من تأثيرات عوالق ترابية على العاصمة المقدسة، والتي قد تسبب في تدني ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بحوالي 5/3 كيلومترات.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية السيئة ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحًا ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، بناءً على مشيئة الله تعالى.

وبناءً على ذلك، يُنصح السكان بأخذ الحيطة والحذر وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل خلال هذه الفترة الزمنية، واتباع تعليمات السلامة العامة لتجنب أي مخاطر محتملة.

كما يُطلب من الجميع تقديم المساعدة والدعم لمن يحتاجون خلال هذه الحالة الجوية الصعبة، والابتعاد عن أماكن الخطر والتجمعات الكبيرة قدر الإمكان.

نسأل الله السلامة والحفظ للجميع وأن يحمينا من جميع الأخطار والمخاطر.