الاحتفال بختام مهرجان عسل أضم الرابع

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، فعاليات مهرجان العسل الرابع بنجاح كبير. استمر المهرجان لثلاثة أيام وشهد حضوراً واسعاً من الأهالي والزوار، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية. وتمت الاحتفالات في منتزه المطل بالمحافظة، حيث تجمع الحضور في أجواء احتفالية مميزة.

مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة أضم، عبدالرحمن بن رجب المالكي، أشار إلى أن النسخة الرابعة من المهرجان حققت نجاحاً كبيراً واستقطب النحالين والزوار بشكل كبير. وأكد أن المهرجان يسهم في الحفاظ على العسل البلدي وتطوير موارده، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة الريفية والتراثية في المحافظة.

وتضمن المهرجان معرضاً مميزاً للعسل، حيث عرضت أنواع مختلفة من العسل المحلي وأدوات تربية النحل. وشاركت في المعرض جمعيات خيرية وجمعيات تنموية، بالإضافة إلى برامج توعوية وزراعية تهدف إلى رفع الوعي البيئي والاقتصادي لدى النحالين والمزارعين.

وتخللت الفعاليات العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية التي شملت مختلف فئات المجتمع، من الأطفال والشباب والعائلات. وشملت الأنشطة ألعاباً ومسابقات وعروضاً شعبية بمشاركة نخبة من شعراء الفنون الشعبية، مما أعطى المهرجان طابعاً تراثياً وتفاعلياً مميزاً.