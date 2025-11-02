35 شخصًا ضحية للفيضانات في الفيتنام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 35 شخصًا في الفيضانات التي ضربت وسط فيتنام

أعلنت الهيئة الفيتنامية لإدارة الكوارث والسدود اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق وسط الفيتنام إلى 35 شخصًا، مع فقدان خمسة أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال هذا الأسبوع.

المناطق المتضررة

الضحايا جاءوا من محافظات هوي، ودا نانغ، ولام دونغ، وكوانغ تري وتم تسجيل حالات فقدان أخرى قد تزيد الأعداد في القادم.

التدمير الناتج

تسببت التقلبات الجوية في الفيضانات والانهيارات الأرضية الواسعة النطاق، مما أدى إلى دمار المنازل والمحاصيل في المناطق المتضررة.