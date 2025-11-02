شكرا لقرائتكم خبر "نسك" و"طريق مكة" نماذج سعودية متقدمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الرائدة في تطوير منظومة خدمات الحج والعمرة، عبر مبادرات نوعية تعزز كفاءة الأداء وتسهم في تقديم تجربة ميسّرة ومتكاملة لضيوف الرحمن. وتبرز في هذا الإطار منصة "نسك" التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، ومبادرة "طريق مكة" التي تنفذها وزارة الداخلية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، كمثالين على التقاء التقنية بالتنظيم في خدمة الحجاج والمعتمرين.

ففي مجال التحول الرقمي، سجلت منصة "نسك" نمواً متسارعاً خلال عام واحد، حيث ارتفع عدد مستخدميها من 12 مليوناً إلى أكثر من 40 مليوناً في 190 دولة، وأكثر من 90% منهم من خارج المملكة. كما تجاوز عدد تحميلات التطبيق 26 مليوناً، وأصدر من خلاله أكثر من 17 مليون تصريح للعمرة، و13 مليون تصريح لزيارة الروضة الشريفة، ضمن حزمة تضم أكثر من 130 خدمة رقمية، تسهل إجراءات الزوار وتثري تجربتهم الدينية والثقافية.

أما على الصعيد الميداني، فقد شهدت مبادرة "طريق مكة" خلال موسم حج عام 2025م خدمة 314,337 حاجاً، عبر 899 رحلة هبطت في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضمن صالات مخصصة لتنفيذ المبادرة في مطارات دول مختارة.

وتهدف المبادرة إلى تيسير استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسلاسة وكفاءة تنظيمية، بدءاً من إصدار التأشيرات إلكترونيّاً، وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء الإجراءات النظامية في مطارات المغادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز الأمتعة وفرزها بناءً على ترتيبات النقل والسكن داخل المملكة.

وعند وصول الحجاج إلى المملكة، ينتقلون مباشرة إلى الحافلات المخصصة لنقلهم إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات محددة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى أماكن إقامتهم.

ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض الحج 2025 في جدة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر، ليعكس التزام المملكة بمواصلة تطوير منظومة الحج والعمرة، واستعراض أبرز التجارب الوطنية والمبادرات النوعية في هذا المجال، ومن أبرز النماذج التي تسلط الضوء على هذا التقدم "نسك" و"طريق مكة"، لما تعكسانه من تكامل بين الحلول الرقمية والميدانية في خدمة ضيوف الرحمن.

وفي ظل هذا الزخم من التطوير، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كمرجعية عالمية في إدارة الحشود وخدمة زوار الحرمين، مستلهمة رؤيتها الطموحة 2030، التي جعلت من خدمة ضيوف الرحمن شرفاً ومسؤولية وطنية تتقدم بها المملكة إلى المستقبل.