شكرا لقرائتكم خبر أب وابنه يبيعان شاهين فرخ بـ (150) ألف ريال في مزاد نادي الصقور السعودي 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باع أب وابنه شاهين فرخ بمبلغ (150) ألف ريال في الليلة الـ 18 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم طرح الصقور السنوي الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأوضح الطاروح عطاوي لافي الحربي أنه وابنه يزيد نجحا في طرح الصقر في منطقة الشعيبة خلال وقت وجيز، قبل التواصل مع نادي الصقور السعودي الذي أتمّ كافة الإجراءات منذ لحظة الترحيل وحتى إتمام البيع، مع توفير السكن والنقل، مشيدًا بالخدمات التي يقدمها النادي للطواريح ودورها في دعمهم وتحفيزهم على مواصلة هذا الموروث الأصيل.

وقال الحربي: “حرصت على اصطحاب ابني يزيد رغم صغر سنه ليعايش تجربة الطرح والمزاد، ويعرف قيمة هذا الموروث الذي نعتز به ونورّثه من جيل إلى جيل.”

وبيّن عطاوي أن هذه هي مشاركته الثانية في المزاد، إذ سبق أن شارك عام 2021 وباع شاهين فرخ بمبلغ (115) ألف ريال، معربًا عن سعادته بنتيجة البيع هذا العام، ومتمنيًا المشاركة مجددًا في النسخ القادمة.

وجاء شاهين الفرخ بطول 15 إنشًا وعرض 15 إنشًا ووزن 986 جرامًا، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال قبل أن تُختتم الصفقة بمبلغ (150) ألف ريال.

ويقدّم نادي الصقور السعودي منظومة من التسهيلات للطواريح والصقارين، تشمل النقل والسكن وتوثيق البيع، إضافة إلى بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، دعمًا للصقارة وتعزيزًا للموروث الثقافي، وتنميةً لهذا القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا.