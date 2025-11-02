استقبال محافظ الأحساء لمدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم الأحد، مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية ناصر بن مسفر القحطاني، بمكتبه بمقر المحافظة. وكان برفقته مدير فرع الوزارة بمحافظة الأحساء مشاري بن أحمد السويلم، ومدير فرع الوزارة السابق سعود بن مهنا الخالدي، لتهنئة السويلم بتعيينه مديرًا لفرع الوزارة بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أكد سمو محافظ الأحساء على أهمية دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد سموه على ضرورة التكامل بين الجهات الحكومية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مشيدًا بجهود وزارة التجارة وفروعها في تعزيز ثقة المستهلك وتحفيز القطاع الخاص نحو النمو والتطور.

وفي ختام اللقاء، هنأ سمو محافظ الأحساء مشاري السويلم بتعيينه مديرًا لفرع الوزارة بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، وحثّ على مواصلة رفع مستوى الرقابة وتحسين الخدمات بما يلبي تطلعات المرحلة المقبلة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وعبر كل من القحطاني والسويلم عن شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته السديدة، مؤكدين حرصهما على تعزيز الأداء الرقابي وتطوير البيئة الاستثمارية لدعم النمو الاقتصادي في المحافظة.