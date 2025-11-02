ضبط حرس الحدود بعسير 12 مخالفًا تورطوا في تهريب 216 كيلوجرامًا من القات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خبر حصري، تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في منطقة عسير من القبض على 12 شخصا من الجنسية الإثيوبية لتورطهم في تهريب كمية كبيرة من نبات القات المخدر. حيث تم ضبطهم وبحوزتهم 216 كيلوجرام من القات المهربة. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضدهم، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة بالإضافة إلى المضبوطات.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود حرس الحدود لمكافحة التهريب وحماية الحدود الوطنية من أي تجاوزات تهدد أمن البلاد. يذكر أن تهريب القات المخدر يعتبر مخالفة لقوانين أمن الحدود ويعرض المتورطين لعقوبات قانونية صارمة.

وتشير التقارير إلى أن القبض على هؤلاء المهربين جاء نتيجة للجهود المستمرة والمتواصلة التي يبذلها حرس الحدود في مكافحة التهريب وضبط الجريمة المنظمة. ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية المجتمع من المخاطر الناجمة عن تهريب المخدرات.

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحثيثة لحرس الحدود في مكافحة الجريمة وحماية الحدود الوطنية من أي تهديدات تهدد أمن البلاد. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة.