الجامعة العربية تحث على زيادة الجهود لإعادة إعمار غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - جامعة الدول العربية تطالب بتكثيف الجهود لمساعدة غزة

طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي وبالخصوص المملكة المتحدة بتكثيف الجهود في المرحلة المقبلة لإسهام فعال في جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة المدمر. هذا من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

قرار المملكة المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين تم اعتباره خطوة نحو تصحيح الخطأ التاريخي المتمثل في وعد بلفور المشؤوم، وهذا ما أكدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان صادر اليوم بمناسبة الذكرى 108 لوعد بلفور.

وفي هذا السياق، دعت جامعة الدول العربية المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وناشدت عدم تقديم أي مساعدة للاحتلال الاستيطاني التوسعي الذي يسهم في استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.