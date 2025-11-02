تسجيل تاريخي لظهور التعليم في المملكة القديمة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت دارة الملك عبدالعزيز وثيقة تاريخية تحمل عنوان “إحصاء عام مدرسة دار التوحيد بالطائف”، تغطي الفترة من عام 1364هـ إلى عام 1375هـ، وتعتبر هذه الوثيقة إضافة مهمة لتاريخ التعليم النظامي في المملكة العربية السعودية.

مدرسة دار التوحيد بالطائف كانت من أوائل المؤسسات التعليمية النظامية في المملكة، حيث شكلت نقطة انطلاق لنشر التعليم بأسس تنظيمية حديثة في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. وتعكس الوثيقة تطوراً ملحوظاً خلال تلك الفترة، حيث ارتفع عدد الطلاب من 54 طالباً في عام 1364هـ إلى 282 طالباً في عام 1375هـ، مما يدل على زيادة الاهتمام بالتعليم وتوسع دور الدولة في دعمه.

وتسلط الوثيقة الضوء على تطور عدد الفصول الدراسية وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية خلال ذلك الوقت، مما يعكس توسع المؤسسة وتنظيمها خلال تلك الحقبة التي شهدت تأسيس وزارة المعارف. وتأتي نشر هذه الوثيقة ضمن جهود دارة الملك عبدالعزيز لحفظ التاريخ الوطني وتوفير مصادر موثوقة للباحثين والمهتمين بالتاريخ.

من جهة أخرى، تهدف مبادرة “وثائق الدارة” إلى إبراز تاريخ بلادهم من خلال وثائق أصلية تعكس التطور في مختلف المجالات وتعزيز دور الوثيقة التاريخية كمصدر موثوق لفهم تاريخ الدولة وتطوير مؤسساتها.