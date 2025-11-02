سابك تحقق إيرادات بلغت 34.3 مليار ريال في الربع الثالث

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2025م، حيث بلغ صافي الدخل المعدل 698 مليون ريال سعودي، بزيادة تصل إلى 45% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 34.3 مليار ريال سعودي وحجم مبيعات بلغ 11.68 مليون طن متري في نفس الربع.

وأشارت الشركة إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة بلغت 3.86 مليارات ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 81% عن العام الماضي. وأكدت أن هذا الأداء يعكس قوتها التشغيلية ومكانتها المتقدمة ضمن كبرى شركات البتروكيماويات العالمية.

جاء الإعلان عن النتائج المالية وأداء “سابك” خلال الربع الثالث من العام الحالي في مؤتمر صحفي عُقد في مقر الشركة الرئيس بالرياض. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه أن الشركة مستمرة في تطوير نموذج أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية لتحقيق القيمة المستدامة لمساهميها.

مقالات ذات صلة

وأكد الفقيه على تقدم “سابك” في برنامج التحول وضبط التكاليف وتحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق قيمة مضافة لمساهميها. كما أشار إلى إطلاق مشروع ميثيل ثالثي بيوتيل الإيثر (MTBE) في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن متري سنوياً.

وأخيراً، نوهت “سابك” بتوسعها في المنتجات منخفضة الكربون وإتمام صفقة ميثانول منخفض الكربون، وتقديم أكثر من 90 منتجاً وحلولاً جديدة للزبائن حول العالم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية وتنمية المحتوى المحلي.