مشاركة الرياض في معرض المدن الذكية ببرشلونة تبرز بنيتها التحتية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يشارك مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض في معرض المدن الذكية (Smart City Expo 2025) المقام في مدينة برشلونة الإسبانية، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر، الذي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات البنية التحتية وتطوير المدن الذكية والتحول الرقمي، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية وأكثر من (1150) جهة تمثل (135) دولة و(850) مدينة حول العالم، وبحضور يتوقع أن يتجاوز (25,500) زائر.

مشاركة المركز تهدف إلى تسليط الضوء على تجربة منطقة الرياض في تطوير البنية التحتية وفق منهجيات ذكية ومستدامة، من خلال عرض كود مشروعات البنية التحتية الذي يعكس نهجًا تنظيميًّا متقدمًا في إدارة المشاريع الحضرية، إلى جانب إبراز دور المركز في حوكمة أعمال المشاريع، واستثمار الحلول الرقمية لتعزيز كفاءة المشروعات.

Jناح المركز في المعرض يتضمن مناطق تفاعلية تستعرض الجهود الوطنية في مجالات البيانات الجيومكانية، والخدمات الرقمية، والنماذج السكنية المستقبلية، إلى جانب تقنيات الواقع المعزز (AR) التي تعزز تجربة الزوار وتوضح عناصر البنية التحتية في المدن بشكل مبتكر.

يشارك المركز في ثلاث جلسات ضمن أعمال المعرض، ويتحدث نائب الرئيس لقطاع التخطيط الشامل المهندس بدر بن محمد التميمي، عن دور المخطط الشامل في بناء المدن الذكية، فيما يناقش مدير أول المخطط الشامل المهندس عبدالرزاق بن ظافر القرني، تقييم جاهزية شبكات البنية التحتية، ويستعرض أخصائي أول التكامل المكاني المهندس سعود الداوُد، تجربة المركز في حوكمة إعادة سفلتة الطرق من خلال أدوات التكامل المكاني.

تأتي مشاركة المركز ضمن جهوده الرامية في تبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع البنية التحتية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تواكب تطلعات السكان والزوار.