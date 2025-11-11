شكرا لقرائتكم خبر غيث.. بصمة تميّز في خدمة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن بين هذه النماذج المشرفة برزت جمعية غيث، التي شكّلت حضورًا لافتًا بما تقدّمه من مبادرات نوعية وأعمال ميدانية تركت أثرًا ملموسًا في موسمي رمضان 1446هـ والحج، عبر برامجها الهادفة إلى تعزيز راحة وسلامة ضيوف الرحمن في مختلف المواقع.
وقد تُوّجت هذه الجهود المخلصة بحصد جائزتي التميز على مستوى المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، عن مسار المرافق العامة ومسار النقل والسلامة، وهو إنجاز يؤكد مكانة الجمعية وريادتها ضمن القطاع غير الربحي في المملكة.
هذا التقدير لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة عمل مؤسسي منظم يقوم على التخطيط المسبق، والالتزام بمعايير الجودة والتميّز في التنفيذ، إضافة إلى روح الفريق التي تجسّد قيم العطاء والإتقان في خدمة أطهر البقاع وأشرف الزوار.
وفي الوقت الذي تتسابق فيه الجهات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تواصل “غيث” رسم مسارها الخاص الذي يجمع بين الابتكار والتأثير الإنساني، لتكون بحق نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في صناعة الأثر المستدام.
