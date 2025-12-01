شكرا لقرائتكم خبر الشميسي: كأس نادي الصقور محطة سنوية ينتظرها الصقارون والجمهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، أن «كأس نادي الصقور 2025»، التي تقام بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية في محافظة الخبر، تشهد إقبالا واسعا من الزوار والعائلات والصقارين من مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الفعالية أصبحت محطة سنوية ينتظرها الصقارون والجمهور نظير ما تقدمه من جوائز ومنافسات قوية بين الهواة والملاك والمحترفين والنخبة، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة والتجارب التفاعلية التي تؤكد ريادة المملكة ومكانتها في عالم الصقارة إقليميا ودوليا.

وأوضح الشميسي في تصريح لواس، أن النادي نجح هذا العام في تقديم الكأس بطريقة متجددة، تجمع بين مسابقة الملواح التي تتجاوز جوائزها 10 ملايين ريال وتقام في محافظة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، وبين برنامج واسع من الفعاليات المصاحبة التي تقام في مركز الظهران إكسبو، وتشمل ميدانا للرماية، ومتحف شلايل، وفعالية الدعو، ومنطقة التراث والحرف اليدوية، ومنطقة صقار المستقبل للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض.

وأضاف أن الفعاليات صممت لتستقطب مختلف الفئات العمرية، وتقدم تجربة معرفية وتراثية وترفيهية مناسبة للعائلات، مشيرا إلى أن الكأس فرصة للتعريف بموروث الصقارة، وبدور النادي في تنظيم هذا القطاع، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي، فضلا عن كونها وجهة تجمع الصقارين من داخل المملكة وخارجها، لتستحق المملكة لقب «موطن الصقور والصقارين».