الجوازات تنهي إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة ضيوف معرض الطيران العام 2025، الذي أقيم خلال الفترة (25 - 29 نوفمبر 2025)، وذلك عبر منصاتها في مطار الثمامة المخصص للفعالية. ويأتي ذلك، ضمن جهود المديرية العامة للجوازات في تحسين تجربة الزوار ودعم الفعاليات المقامة داخل المملكة.

