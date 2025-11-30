الرئيس البولندي قرر إلغاء اجتماعه مع رئيس الوزراء المجري على خلفية لقائه بوتين

ألغى الرّئيس البولندي كارول نافروتسكي اجتماعًا كان مقررًا أن يعقده مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وذلك على خلفية محادثات مثيرة للجدل أجراها الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح مساعد وزير الخارجية البولندي مارسين بريداج، في تصريح، أنّ "بالنظر إلى زيارة أوربان إلى موسكو وسياقها، قرّر الرئيس تقليص برنامج زيارته إلى المجر"، مشيرًا إلى أن اجتماع نافروتسكي الذي كان مقرّرا الأربعاء، سيقتصر الآن "فقط على قمة رؤساء مجموعة فيشغراد في أزترغوم"، في إشارة إلى تحالف دول أوروبا الوسطى.