السوداني بحث مع باراك بدعم استقرار سوريا وأمنها والمسار الدبلوماسي لحل الخلافات بالمنطقة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​، أنّ الأخير "استقبل مبعوث الرّئيس الأميركي الخاص إلى سوريا ​توم باراك​، وجرى البحث بالسّبل العمليّة الّتي يمكن للعراق من خلالها مواصلة دعم استقرار سوريا وأمنها وازدهارها وتعافيها الاقتصادي، بما يعزّز في الوقت نفسه ​استقرار العراق​ وازدهاره".

وأوضح في بيان، أنّ "اللّقاء استعرض أيضًا وجهات النّظر المتبادلة حول منع أي تصعيد إضافي في المنطقة، ودعم المسار الدّبلوماسي لحلّ الخلافات، ووضع المنطقة على مسار من التعاون والنّمو الاقتصادي والاستقرار طويل الأمد".

وشدّد باراك، بحسب البيان، على "الدّور البنّاء والجوهري الّذي يمكن للعراق أن يؤدّيه في تحقيق هذه الأهداف المشتركة".