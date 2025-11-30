الجيش الإسرائيلي: قتلنا أكثر من 40 مخربا في أنفاق رفح خلال الأيام الأخيرة

اعلن ​الجيش الإسرائيلي​ "قتل أكثر من 40 مخربا في أنفاق رفح خلال الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق، اكدت حركة "حماس" في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "المباحثات والاتصالات مع الوسطاء والأميركيين مستمرة في مسعى لإنهاء أزمة المقاتلين من كتائب القسام العالقين في أنفاق رفح"، مشيرة الى ان "عدد المقاتلين وغالبيتهم من القسام يتراوح بين 60 و80″، مؤكدة أنهم "تحت الحصار".

وقضت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع ‏غزة والتي أيدها قرار صدر عن مجلس الأمن مؤخراً، بأن يُحكم قطاع ‏غزة "بموجب سلطة انتقالية موقتة للجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير ‏مسيّسة" تكون مسؤولة عن تسيير الخدمات اليومية للسكّان في غزة، ‏وتحت إشراف هيئة انتقالية دولية.‏

كما نصّت الخطة على بناء قوة استقرار دولية توفّر الدعم لقوات شرطة ‏فلسطينية في غزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين الولايات المتحدة ‏والأردن ومصر.‏