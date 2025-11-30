القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية: التقديرات تشير إلى القضاء التام على جميع المسلحين في أنفاق رفح

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، ان "التقديرات تشير إلى القضاء التام على جميع المسلحين في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة".

كما نقلت عن تلك المصادر قولها إن "الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المنطقة الصفراء بقطاع غزة في الفترة المقبلة".

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد أنه "قتل 40 مقاوما فلسطينيا في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة".

وفي وقت سابق، اكدت حركة "حماس" في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "المباحثات والاتصالات مع الوسطاء والأميركيين مستمرة في مسعى لإنهاء أزمة المقاتلين من كتائب القسام العالقين في أنفاق رفح"، مشيرة الى ان "عدد المقاتلين وغالبيتهم من القسام يتراوح بين 60 و80″، مؤكدة أنهم "تحت الحصار".