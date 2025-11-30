رئيس الشاباك يبحث في القاهرة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة بأوّل زيارة خارجية له

زار رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ "​الشاباك​" دافيد زيني القاهرة، في أوّل زيارة خارجية له، بزيارة بحثت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت بأن الزيارة للعاصمة المصرية، أُجريت في اليوم ذاته.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن رئيس الشاباك، قد زار القاهرة، والتقى مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد.

وأضافت أن "الطرفين ناقشا المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

كما أكّدت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة "كان 11" الأمر ذاته، مشيرة إلى أنه "وفقًا للمعلومات المتاحة، تُعد هذه أول زيارة خارجية لزيني منذ توليّه منصبه".

وبحسب تقرير هيئة البثّ، فقد "تناول الاجتماع ملفّ غزة، واتصالات المرحلة الثانية من الاتفاق"، وذلك نقلا عن مصدر مطّلع لم تسمّه.

ورفض جهاز الشاباك التعقيب لهيئة البثّ على فحوى التقرير، مشيرا إلى أنه "لن يتطرّق إلى جدول أعمال رئيس الجهاز".

وكان زيني قد استقبل رشاد خلال زيارته لإسرائيل في 21 تشرين الأول الماضي.