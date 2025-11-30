القناة 12 الإسرائيلية: قائد المنطقة الشمالية أجرى تقييما أمنيا في مرتفعات الجولان عقب الاشتباكات جنوبي سوريا

اشارت القناة 12 الإسرائيلية الى أن "قائد المنطقة الشمالية أجرى تقييما أمنيا في مرتفعات الجولان عقب الاشتباكات جنوبي سوريا".

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ أن قوات من لواء الاحتياط "رأس الحربة" (55)، العامل تحت قيادة الفرقة 210، نفّذت خلال ساعات ليلة الجمعة عملية ميدانية في جنوب سوريا لاعتقال مطلوبين من تنظيم "​الجماعة الإسلامية​"، استنادًا إلى معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار الجيش إلى أن مسلحين أطلقوا النار باتجاه القوة الإسرائيلية خلال العملية، ما دفع القوات إلى الرد بإطلاق النار، بالتزامن مع تقديم إسناد ناري جوي للوحدات العاملة في المنطقة.

وبحسب الجيش الاسرائيلي، أسفرت العملية عن سقوط اصابات في صفوف الجيش، بينهم ضابطان مقاتلان ومقاتل احتياط بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إصابة مقاتل احتياط آخر بجروح متوسطة، فضلًا عن إصابة ضابط ومقاتل احتياط بجروح طفيفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلاتهم.

وأكد الجيش أن العملية اكتملت بنجاح، إذ تم اعتقال جميع المطلوبين"، لافتا الى أن قواته منتشرة في المنطقة وستواصل العمل ضد أي تهديد يستهدف إسرائيل ومواطنيها.