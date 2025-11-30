هيئة البث: شروط هرتسوغ للعفو عن نتنياهو تتمثل باستقالته من منصب رئيس الوزراء مع امكانية العودة إليه بعد انتخابات جديدة

اشارت هيئة البث العبرية الى ان شروط الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ للعفو عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تتمثل باستقالة نتانياهو من منصب رئيس الوزراء مع امكانية العودة إليه بعد انتخابات جديدة، بالإضافة إلى وقف التشريعات القانونية.

وفي السياق، ذكرت القناة 15 الإسرائيلية، بان الرئيس الإسرائيلي سيقترح على نتانياهو العفو مقابل اعتزال السياسة.

وكان نتانياهو الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، اعلن إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكدا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه رسالة إلى نظيره الاسرائيلي هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتانياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.