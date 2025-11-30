الجيش الأميركي: نفذنا مع القوات السورية غارات جوية على مخازن أسلحة لداعش

اعلن الجيش الأميركي انه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعا تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم ​داعش​ في جنوب سوريا.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أنها "حددت بالتعاون مع القوات السورية منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف دمشق ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 تشرين الثاني".

وأضافت القيادة المركزية الأميركية في بيان "دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع".