«كدانة» تطلق فعالية «تحرك معنا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير - الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة -، الفعالية الرياضية «تحرك معنا»، وذلك بمسار كدانة بمزدلفة، في مبادرة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة أكثر نشاطا وحيوية، وسط أجواء رياضية تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتأتي الفعالية ضمن مبادرات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الرامية إلى نشر ثقافة النشاط البدني وتعزيز جودة الحياة، من خلال تنظيم أنشطة الجري وركوب الدراجات في بيئة آمنة ومجهزة لاستقبال المشاركين من جميع الأعمار والمستويات.

وشهد الحدث حضورا لافتا من محبي الرياضة والممارسين، إذ تضمن باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تجمع بين المتعة والفائدة، إضافة إلى جوائز نقدية خصصت للفائزين، مما أضفى على الفعالية روح التنافس الإيجابي وشجع على المشاركة الواسعة.

وتسعى كدانة من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز مفهوم الرفاه الصحي، وإيجاد مساحات حضرية مهيأة لممارسة الرياضة في المشاعر المقدسة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع معدلات النشاط البدني وتحسين جودة حياة المجتمع.