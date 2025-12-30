كيفية تحديث رقم الجوال في نظام نور والخطوات المطلوبة 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - كيفية تحديث رقم الجوال في نظام نور,

يعد تحديث أرقام الهواتف المحمولة في نظام نور أحد الأشياء التي يهتم بها الكثير من الطلاب والمعلمين في هذا الوقت، حيث لا يعرف الكثيرون الخطوات ومدى أهمية الانتقال إلى النظام الأساسي لمدرستي. لهذا سنشرح لك كل الخطوات وكل ما يتعلق بعملية تحديث رقم هاتفك المحمول في نظام نور، لذلك تابعنا.

كيفية تحديث رقم الجوال في نظام نور

تحديث رقم الجوال في نظام نور هو آخر شيء يجب تنفيذه لمتابعة الرعاية التربوية على منصة مدرستي. يمكن تحديث الرقم ببضع خطوات بسيطة من خلال موقع نظام نور الإلكتروني وباستخدام البريد الإلكتروني.

رابط تحديث رقم الجوال في نظام نور

يجب تحديث أرقام الهواتف المحمولة في نظام نور بالكامل حتى يتمكن الطلاب من التفاعل مع المعلمين. بالإضافة إلى تمكين أولياء الأمور من متابعة كل ما يتعلق بأطفالهم، خاصة في الأسابيع القليلة الأولى من المدرسة. لذلك، من الممكن تسجيل الدخول وتحديث المعلومات المهمة على الموقع باستخدام رابط تحديث رقم الهاتف المحمول ابدأ من هنا في نظام الإضاءة.

خطوات تحديث رقم الجوال في نظام نور

أوضحت أهمية تحديث أرقام الهواتف المحمولة في نظام نور بحيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الوصول إلى المنصة بسرعة وسهولة يتم ذلك من خلال عدة خطوات مهمة:

ادخل إلى حسابك سواء كنت مدرسًا أو طالبًا على نظام نور. ادخال كلمة السر وكذلك اسم المستخدم. اذهب إلى الصفحة الرئيسية وانقر على زر “البيانات الشخصية”. بعد ذلك ستظهر مجموعة بيانات تحتوي على رقم الجوال. من هنا يمكنك تحديث رقم هاتفك المحمول في نظام نور. بعد تعيين رقم جديد أو تحديثه، انقر فوق.

خطوات تغيير صندوق البريد في نظام نور

نظام نور هو أحد المواقع التي تتيح لك الانتقال بسهولة إلى منصة مدرستي، فأنت بحاجة إلى بريد إلكتروني صالح للتسجيل من أجل تسجيل ناجح. لتغيير البريد المسجل يجب اتباع الخطوات التالية:

الانتقال الى الموقع الخاص بنظام نور. بعد ذلك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك، والنقر فوق زر البيانات الشخصية. أدخل بريدًا إلكترونيًا جديدًا بعد النقر فوق الزر تحرير. بعد ذلك عليك النقر على زر التفعيل. سيتم إرسال رسالة إلى بريد إلكتروني جديد مع الارتباط. اضغط على الرابط المذكور لتفعيل البريد الإلكتروني الجديد في نظام نور.

تحديث كلمة المرور في نظام نور

ينسى الكثير من الناس كلمة مرور حساب موقع نور، لذلك من الصعب جدًا تحديث رقم الهاتف المحمول في نظام نور. ولكن للحصول على تحديث أفضل، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنور. انقر فوق الزر نسيت كلمة المرور وأدخل اسم المستخدم الخاص بك. بعد ذلك، ستظهر صفحة تطلب رقم الهوية. يُطلب بعد ذلك إدخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة، ثم النقر فوق الزر “التالي”. بعد ذلك، يجب عليك كتابة البريد الإلكتروني الذي قمت بتسجيله على هذا النظام والنقر فوق الزر “التالي”. سيتم إرسال بريد إلكتروني إليك مع ارتباط يمكنك من خلاله تغيير كلمة المرور الخاصة بك. بعد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك تحديث رقم هاتفك المحمول باتباع الخطوات السابقة.

إنشاء حساب في نظام نور التعليمي

من الصعب الوصول إلى منصة مدرستي دون التسجيل على موقع نور. هناك بعض الخطوات المهمة التي يجب اتباعها لإنشاء حساب ناجح. هذه الخطوات هي كما يلي:

الدخول إلى الموقع. النقر على زر إنشاء حساب. أدخل رقم الهوية ومعرف الجنسية وجميع البيانات المطلوبة في جميع البيانات الشخصية، باستثناء رقم الحساب، إذا كان طالبًا أو مدرسًا أو وصيًا، فيرجى تقديم هوية الشخص. بعد ذلك، يجب النقر فوق الزر “تسجيل” بعد تحديد كلمة مرور الحساب.

إنشاء حساب طالب في نظام نور

تم توضيح أهمية فتح حساب على نظام نور، وهو أساس دخول الطلاب إلى المنصة لتلقي المحاضرات التثقيفية والتواصل مع المعلمين. ما يلي:

الدخول إلى نظام نور. النقر على كلمة إنشاء حساب. اختيار هوية الطالب. أدخل رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة. تسجيل مختلف البيانات الشخصية. النقر على التسجيل.

إنشاء حساب ولي أمر في نظام نور

من المهم إنشاء حساب مخصص في نظام نور حتى يتمكن الآباء من تتبع تعلم أطفالهم والتواصل مع المعلمين. لإنشاء حساب لأحد الوالدين، اتبع نفس الخطوات السابقة لتغيير الحالة من طالب إلى وصي.